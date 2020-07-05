Почти две тысячи человек в Тульской области пострадали от укусов клещей

5 Июль 2020 2020-07-05T16:19:39+03:00

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С начала марта пострадали от укусов клещей 1 947 человек. За последнюю неделю случаи присасывания зарегистрированы у 256 человек, в том числе у 63 детей.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано у жителей Тулы, Алексинского, Новомосковского, Заокского, Ефремовского, Киреевского, Узловского, Суворовского районов, Донского.

Чаще всего клещи кусали людей на природе, в лесу, на дачных участках, придомовых территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU