В Туле представительница цыганского этноса попалась на краже продуктов
В полиции по данному факту проводится проверка
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В Туле представительница цыганского этноса попалась на краже продуктов. Женщина стащила их из продуктового супермаркета, расположенного на проспекте Ленина.
Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали безработную 57-летнюю представительницу цыганского этноса. Женщина созналась в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU