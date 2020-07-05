5 Июль 2020 2020-07-05T13:51:02+03:00

В полиции по данному факту проводится проверка

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В Туле представительница цыганского этноса попалась на краже продуктов. Женщина стащила их из продуктового супермаркета, расположенного на проспекте Ленина.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали безработную 57-летнюю представительницу цыганского этноса. Женщина созналась в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU