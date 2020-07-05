В Тульской области для любителей северной ходьбы организовали восемь маршрутов

5 Июль 2020 2020-07-05T13:44:05+03:00

30 человек уже прошли по тропам Алексина

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В Тульской области для любителей северной ходьбы организовали 8 тематических маршрутов. В течение полугода они посетят заповедные, исторические и живописные места региона.

30 человек уже прошли по тропам Алексина. Они пересекли реку Вашана, побывали на Лысой горе, прошли через места стоянки древних людей, увидели место обитания бобров, отдохнули на привале. Завершился маршрут у села Бунырево.

ИСТОЧНИК KP.RU