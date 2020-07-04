В Тульской области полицейские нашли троих подростков, сбежавших из интерната
Они самовольно оставили учреждение утром
Фото: Алексей ФОКИН
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В Щёкинском районе полицейские нашли троих подростков, сбежавших из интерната. Они самовольно оставили учреждение закрытого типа утром 4 июля.
После поступления информации об отсутствии подростков, весь личный состав отдела МВД был поднят по тревоге и ориентирован на розыск. Проверялись все возможные пути передвижения по району. Полицейские обследовали дачные товарищества, лесопосадки и другие возможные места нахождения ушедших.
Всех троих несовершеннолетних нашли в кратчайшие сроки и доставили их для разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU