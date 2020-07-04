2020-07-04T17:56:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле заболевшая коронавирусом врач осматривала ребенка без маски

За это медика могут привлечь к дисциплинарной ответственности
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В Туле заболевшая коронавирусом врач-педиатр осматривала ребенка без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщила мать ребенка. Она опасается, что его могли заразить.

Отсутствие маски во время осмотра стало поводом для служебного расследования. За это медика могут привлечь к дисциплинарной ответственности в случае, если факт будет доказан.

В региональном минздраве отмечают, что на момент осмотра ребенка симптомы ОРВИ у врача отсутствовали. Для отмены обслуживания на дому пациентов оснований не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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