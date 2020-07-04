2020-07-04T16:17:17+03:00
Общество

4 июля в Туле раздают бесплатно воду

В областном центре продолжается традиционная акция
Мария ВЛАСОВА
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4 июля в самые жаркие дневные часы продолжается бесплатная раздача питьевой воды. Она продлится до 19.00

Воду можно получить по следующим адресам:

- ул. Советская/пр. Ленина

- ул. Первомайская/пр. Ленина;

- ул. М. Горького, д. 14;

- ул. Октябрьская, д. 9;

- ул. Пузакова, д. 5;

- ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5;

- ул. Н. Руднева, д. 62;

- Тула, ул. Фрунзе/пр. Красноармейский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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