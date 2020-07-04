В аварии с с участием "ВАЗа" и "Форда" в Тульской области пострадали семь человек
Трое из них - дети
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Напомним, 4 июля около 12:40 произошло ДТП на 4 км дороги "Кимовск - Донской". Столкнулись автомобили "ВАЗ-2110" и "Форд Фокус".
В аварии пострадали 7 человек, из которых трое дети.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, в том числе личности пострадавших и их точное количество.
ИСТОЧНИК KP.RU