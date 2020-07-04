2020-07-04T14:31:10+03:00
Происшествия

В Тульской области не поделили дорогу "ВАЗ-2110" и "Форд Фокус": есть пострадавшие

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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4 июля около 12:40 произошло ДТП на 4 км дороги "Кимовск - Донской". Столкнулись автомобили "ВАЗ-2110" и "Форд Фокус".

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

В аварии есть пострадавшие. Для извлечения одного из них из искореженного автомобиля спасатели применяли аварийно-спасательный инструмент "Эконт".

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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