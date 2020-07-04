2020-07-04T13:54:04+03:00
Происшествия

Житель Тульской области убил сожительницу ударом ножа

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Донском в одном из домов по улице Заводской 43-летний мужчина ударил ножом сожительницу в область груди. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство".

В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято орудие преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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