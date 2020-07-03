2020-07-03T15:05:00+03:00
Общество

3 июля в Тульской области 844 человек сдали ЕГЭ

Экзамен принимали в 16 пунктах
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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3 июля в Тульской области 844 человек сдали ЕГЭ по географии, литературе, информатике. Экзамен принимали в 16 пунктах.

ППЭ оборудовали в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора и Рособрнадзора. При входе на участок всем выпускникам измеряли температуру, а в аудиториях были установлены средства для дезинфекции.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, организационных и технических сбоев в ходе экзамена не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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