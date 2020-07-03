После жалоб работников тульское предприятие проверил минтруд

3 Июль 2020 2020-07-03T15:00:42+03:00

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Инвалиды по зрению пожаловались на условия труда на одном из предприятий. В частности, обращение касалось ООО ТПП «КВАНТ». Работники не согласились с введением новых норм труда, снижением зарплаты, условиями труда.

Проверка надзорных органов показала, что партнеры предприятия обеспечивают его заказами и своевременно их оплачивают. Нормы выработки и расценки не изменились, размер зарплаты работников не снизился. Ситуацию на контроль взяло министерство труда и социальной защиты Тульской области. От трудового коллектива избраны уполномоченные представители.Также ведется поиск партнеров для дополнительной загрузки предприятия заказами и арендаторов на неиспользуемые площади предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU