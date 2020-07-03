2020-07-03T14:47:51+03:00
Происшествия

Экс-начальницу почтового отделения может ждать жизнь "за решетку" за фиктивное трудоустройство

Женщина фиктивно устроила на работу почтальона, а деньги забирала себе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Экс-начальницу почтового отделения может ждать жизнь "за решетку" за фиктивное трудоустройствоЭкс-начальницу почтового отделения может ждать жизнь "за решетку" за фиктивное трудоустройствоФото: Алексей ФОКИН
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14 июля в Кимовском городском суде состоится заседание по уголовному делу в отношении бывшей начальницы отделения «Почта России». Так, женщина обвиняется в мошенничестве, совершенное с использованием своего служебного положения.

Являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции начальника одного из отделений почтовой связи, в апреле 2018 года злоумышленница совершила фиктивное устройство человека на должность почтальона. При этом обвиняемая знала, что по факту работать никто на этой должности не будет, а все обязанности она будет выполнять сама. При этом, листки о заработной плате и отчеты по работе с заведомо ложными данными она лично относила в бухгалтерию.

Через год, с 03 августа по 07 ноября 2019 года, злоумышленница написала заявление на отпуск, якобы от лица фиктивного работника, которое потом сама же и подписала. Далее она относила составленные заявления в УФПС Тульской области ФГУП «Почта России». Ничего не подозревающие сотрудники службы, без зазрения совести выдавали женщине отпускные выплаты, которыми она распоряжалась по собственному усмотрению.

Позже экс-начальница снован написала заявление от имени якобы работающего почтальона, но уже на увольнение и снова отнесла его в УФПС Тульской области АО «Почта России». За него она получила 12 339 руб. 61 коп. как оплату за неиспользованный отпуск.

Предварительно, за совершенные деяния экс-начальницу почтового отделения может ждать:

1) штраф в размере от 100 000 до 50 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до 3 лет;

2) принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового;

3) лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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