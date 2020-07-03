Тульское музейное объединение временно изменило график работы филиалов

3 Июль 2020 2020-07-03T14:50:59+03:00

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С 3 по 16 июля филиалы ГУК ТО «Объединения «ИКХМ» принимают посетителей по новому графику. Это связано с частичным снятием ограничений.

Теперь вторник – выходной. В остальные дни музеи работают с 10:00 до 18:00.

Внимание туляков обращают на соблюдение профилактических мер: всем посетителям измеряют температуру, также гости обязаны находиться в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU