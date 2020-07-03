2020-07-03T14:50:59+03:00
Звезды

Тульское музейное объединение временно изменило график работы филиалов

Внимание туляков обращают на соблюдение профилактических мер
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 3 по 16 июля филиалы ГУК ТО «Объединения «ИКХМ» принимают посетителей по новому графику. Это связано с частичным снятием ограничений.

Теперь вторник – выходной. В остальные дни музеи работают с 10:00 до 18:00.

Внимание туляков обращают на соблюдение профилактических мер: всем посетителям измеряют температуру, также гости обязаны находиться в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 609 тысяч рублей выписали штрафов жителям Тульской области за нарушение коронавирусных правил
Тульское музейное объединение временно изменило график работы филиалов
В Тульской области дерзакая автоледи отработает 460 часов за нетрезвое вождение
Как будут работать музей-заповедник «Куликово поле» и «Тульские древности»
Тулякам предлагают взглянуть на войну глазами художников
Фестиваль «Фанфары тульского кремля» стартовал в онлайн-формате
В Одоеве возведут физкультурно-оздоровительный комплекс
В Пролетарском и Зареченском округах Тулы появятся новые ФОКи
3 июля в Тульской области 844 человек сдали ЕГЭ
После жалоб работников тульское предприятие проверил минтруд
Житель Тульской области заколол ножом знакомого
В тульском поселке Плеханово водитель «Nissan Note» сбил мальчика на самокате
В Тульской области 12-летний велосипедист угодил под колеса «ВАЗа»
На Косой Горе водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 3 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Житель Тульской области отправится в колонию на 11 лет за контрабанду наркотиков
В Тульской области нашли четыре взрывоопасных снаряда