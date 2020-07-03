Тульское музейное объединение временно изменило график работы филиалов
Внимание туляков обращают на соблюдение профилактических мер
Фото: Алексей ФОКИН
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С 3 по 16 июля филиалы ГУК ТО «Объединения «ИКХМ» принимают посетителей по новому графику. Это связано с частичным снятием ограничений.
Теперь вторник – выходной. В остальные дни музеи работают с 10:00 до 18:00.
Внимание туляков обращают на соблюдение профилактических мер: всем посетителям измеряют температуру, также гости обязаны находиться в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU