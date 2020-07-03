2020-07-03T14:38:01+03:00
Звезды

Как будут работать музей-заповедник «Куликово поле» и «Тульские древности»

Посетителям необходимо иметь при себе маску и соблюдать социальную дистанцию
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области открылись музеи. Среди них - музейно-выставочный центр «Тульские древности» и музей-заповедник «Куликово поле» в Моховом, мемориалы в селе Монастырщино и на Красном холме, Музей купеческого быта в Епифани.

Экскурсии проводятся для групп до 5 человек, на улице - до 10 человек.

Посетителям необходимо иметь при себе защитную маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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