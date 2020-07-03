Дождь, жара и пасмурное небо ждут туляков 4 и 5 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T14:24:10+03:00

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В предстоящие выходные дни, 4 и 5 июля, погода для туляков не обещает быть солнечной, а наоборот будет пасмурной и дождливой, однако, летняя жара никуда не уйдёт. Так в субботу в Тульской области прольют дожди, а в воскресенье по прогнозам стоит пасмурная погода и небольшие осадки.

Завтра, 4 июля, днём столбик термометра поднимется до +28...+30 градусов, а вечером обещает быть в пределах +20...+26 градусов. Также, по предварительным прогнозам, весь день в регионе будут лить дожди.

В воскресенье, 5 июля, температура воздуха днём поднимется до +25...+27 градусов, а вечером продержится в промежутке +19...+25 градусов. Однако, и тут не стоит ожидать палящего солнца. Утром и денем ожидается пасмурное небо, а вечером в Туле снова пойдет небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU