Тулякам предлагают взглянуть на войну глазами художников

3 Июль 2020 2020-07-03T14:19:45+03:00

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Выставочный зал приглашает туляков познакомиться с выставкой «Беспощадно разгромим врага», посвящённую 75-летию Великой Победы.

Экспозиция включает более 50 произведений живописи, графики и скульптуры из фондов ТМИИ. Это произведения Александра Новгородского, Бориса Вагина, Евгения Жидкова, Николая Трошина и других.

Произведения позволят больше узнать о военном быте, увидят охваченные сражениями города и лица тех, кто сражался за Родину.

Выставка работает до 2 августа 2020 года Возрастная категория: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU