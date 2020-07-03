Тулякам предлагают взглянуть на войну глазами художников
Выставка работает до 2 августа
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Выставочный зал приглашает туляков познакомиться с выставкой «Беспощадно разгромим врага», посвящённую 75-летию Великой Победы.
Экспозиция включает более 50 произведений живописи, графики и скульптуры из фондов ТМИИ. Это произведения Александра Новгородского, Бориса Вагина, Евгения Жидкова, Николая Трошина и других.
Произведения позволят больше узнать о военном быте, увидят охваченные сражениями города и лица тех, кто сражался за Родину.
Выставка работает до 2 августа 2020 года Возрастная категория: 12+
ИСТОЧНИК KP.RU