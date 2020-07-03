Житель Тульской области заколол ножом знакомого

3 Июль 2020 2020-07-03T14:09:08+03:00

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В Суворове пьяный 39-летний мужчина на почве ссоры заколол ножом 37-летнего знакомого. Инцидент произошел в одном из домов по улице Ленинского юбилея. От множественных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Мужчина задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится сбор доказательств по уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU