2020-07-03T13:05:12+03:00
Общество

На 609 тысяч рублей выписали штрафов жителям Тульской области за нарушение коронавирусных правил

Такую сумму заплатят 173 человека
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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На 609 тысяч рублей выписали штрафов жителям Тульской области за нарушение коронавирусных правилНа 609 тысяч рублей выписали штрафов жителям Тульской области за нарушение коронавирусных правилФото: Алексей ФОКИН
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В этом году в июне месяце Центральный районный суд Тулы принял 188 административных дел о нарушении установленного режима самоизоляции и невыполнение санитарно – гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Всего суд рассмотрел 174 дела.

Так, первое место по нарушениям заняли дела о невыполнении правил поведения во время режима повышенной готовности. Их число составило ровно 170 штук. Другие три административных дела были приурочены к тем же действиям (бездействию), совершенных в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания. По одному же делу производство и вовсе прекратили.

Так, по результатам суда, 173 человека были признаны виновными и заплатят за это административный штраф. Общая сумма штрафов по всем рассмотренным делам составила 609 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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