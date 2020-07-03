2020-07-03T13:01:37+03:00
Происшествия

В тульском поселке Плеханово водитель «Nissan Note» сбил мальчика на самокате

Ребенок получил различные травмы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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2 июля 18-45 на улице Горская поселка Плеханово произошло ДТП. 22-летний молодой человек на автомобиле «Nissan Note» наехал на пешехода, 12-летнего мальчика. Ребенок, по предварительной информации, пересекал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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