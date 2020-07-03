В тульском поселке Плеханово водитель «Nissan Note» сбил мальчика на самокате
Ребенок получил различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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2 июля 18-45 на улице Горская поселка Плеханово произошло ДТП. 22-летний молодой человек на автомобиле «Nissan Note» наехал на пешехода, 12-летнего мальчика. Ребенок, по предварительной информации, пересекал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU