В тульском поселке Плеханово водитель «Nissan Note» сбил мальчика на самокате

3 Июль 2020 2020-07-03T13:01:37+03:00

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2 июля 18-45 на улице Горская поселка Плеханово произошло ДТП. 22-летний молодой человек на автомобиле «Nissan Note» наехал на пешехода, 12-летнего мальчика. Ребенок, по предварительной информации, пересекал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU