Фестиваль «Фанфары тульского кремля» стартовал в онлайн-формате
Фестиваль «Фанфары тульского кремля» стартовал в онлайн-формате. Каждую неделю его участники будут представлять зрительской аудитории по 2 концерта.
Музыкальные программы фестиваля посвящены различным эпохам и стилям – от военной и танцевальной музыки XVIII-XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.
Наряду с профессиональными коллективами в программе запланировано выступление детских и молодёжных оркестров.
26 сентября состоится прямая трансляция гала-концерта.
Выступления музыкантов можно увидеть на сайте проекта «500-летие Тульского кремля» и на интернет-ресурсах Тульской областной филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU