3 Июль 2020 2020-07-03T12:57:18+03:00

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Фестиваль «Фанфары тульского кремля» стартовал в онлайн-формате. Каждую неделю его участники будут представлять зрительской аудитории по 2 концерта.

Музыкальные программы фестиваля посвящены различным эпохам и стилям – от военной и танцевальной музыки XVIII-XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.

Наряду с профессиональными коллективами в программе запланировано выступление детских и молодёжных оркестров.

26 сентября состоится прямая трансляция гала-концерта.

Выступления музыкантов можно увидеть на сайте проекта «500-летие Тульского кремля» и на интернет-ресурсах Тульской областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU