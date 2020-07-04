2020-07-03T12:52:27+03:00
Происшествия

Жителя Тульской области ждет более двух с половиной лет за решеткой из-за смерти мотоциклиста

Мужчина грубо нарушил ПДД, что привело к смерти другого чводителя
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новомосковский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвиняется в нарушении ПДД, что повлекло за собой по неосторожности смерть другого человека. А трагедия произошла днём 10 сентября 2019 года. Так подсудимый двигался в строну областного центра по дорогу Новомосковск-Тула и, находясь на территории ненаселенного пункта и двигаясь со скоростью 20 км/ч, он решил сделать разворот, находясь на крайней правой полосе. При этом дорога имела три полосы попутного направления. И так, не долго думая, мужчина развернул свой автомобиль прямо на пешеходном переходе, но в это время он не заметил еще одного участника дорожного движения.

В этот момент в попутном направлении двигался мотоциклист со скоростью 90 км/ч, и чтобы избежать столкновения, он применил экстренное торможение из-за чего упал со своего «коня» и проскользил вместе с ним дальше по дороге., а после столкнулся с автомобилем. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Суд признал непослушного водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 год 6 месяцев в колонии-поселении, а также он лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, подписку о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Тульской области ждет более двух с половиной лет за решеткой из-за смерти мотоциклиста
Экс-начальницу почтового отделения может ждать жизнь "за решетку" за фиктивное трудоустройство
Дождь, жара и пасмурное небо ждут туляков 4 и 5 июля
На 609 тысяч рублей выписали штрафов жителям Тульской области за нарушение коронавирусных правил
Тульское музейное объединение временно изменило график работы филиалов
В Тульской области дерзакая автоледи отработает 460 часов за нетрезвое вождение
Как будут работать музей-заповедник «Куликово поле» и «Тульские древности»
Тулякам предлагают взглянуть на войну глазами художников
Фестиваль «Фанфары тульского кремля» стартовал в онлайн-формате
В Одоеве возведут физкультурно-оздоровительный комплекс
В Пролетарском и Зареченском округах Тулы появятся новые ФОКи
3 июля в Тульской области 844 человек сдали ЕГЭ
После жалоб работников тульское предприятие проверил минтруд
Житель Тульской области заколол ножом знакомого
В тульском поселке Плеханово водитель «Nissan Note» сбил мальчика на самокате
В Тульской области 12-летний велосипедист угодил под колеса «ВАЗа»
На Косой Горе водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 3 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Житель Тульской области отправится в колонию на 11 лет за контрабанду наркотиков
В Тульской области нашли четыре взрывоопасных снаряда