Жителя Тульской области ждет более двух с половиной лет за решеткой из-за смерти мотоциклиста

4 Июль 2020 2020-07-03T12:52:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Новомосковский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвиняется в нарушении ПДД, что повлекло за собой по неосторожности смерть другого человека. А трагедия произошла днём 10 сентября 2019 года. Так подсудимый двигался в строну областного центра по дорогу Новомосковск-Тула и, находясь на территории ненаселенного пункта и двигаясь со скоростью 20 км/ч, он решил сделать разворот, находясь на крайней правой полосе. При этом дорога имела три полосы попутного направления. И так, не долго думая, мужчина развернул свой автомобиль прямо на пешеходном переходе, но в это время он не заметил еще одного участника дорожного движения.

В этот момент в попутном направлении двигался мотоциклист со скоростью 90 км/ч, и чтобы избежать столкновения, он применил экстренное торможение из-за чего упал со своего «коня» и проскользил вместе с ним дальше по дороге., а после столкнулся с автомобилем. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Суд признал непослушного водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 год 6 месяцев в колонии-поселении, а также он лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, подписку о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU