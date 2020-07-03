3 Июль 2020 2020-07-03T12:24:11+03:00

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В Пролетарском и Зареченском округах Тулы появятся новые ФОКи. Их возведут на внебюджетные средства. Договоренность об их строительстве с социальными партнерами уже достигнута.

Комплекс площадью около 5500 кв.м появится на пересечении улиц Кутузова и Зорге. Еще один - на улице Луначарского. Его площадь составит почти 6000 кв. м. Также в ФОКе будет предусмотрен бассейн.

ИСТОЧНИК KP.RU