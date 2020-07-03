2020-07-03T12:15:17+03:00
Происшествия

В Тульской области дерзакая автоледи отработает 460 часов за нетрезвое вождение

460 часов обязательных работ и 2 года без транспортного средства ждут жительницу Новомосковска
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Новомосковске городской суд рассмотрел дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, а также в невыполнении законных требований инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования. Плюсом ко всему, подсудимая имеет ещё и судимость за совершенные ранее преступления.

Как было установлено судом, 23 апреля 2020 года злоумышленница, находясь в нетрезвом состоянии, села за руль автомобиля и поехала по улицам Новомосковска. Там ее остановили сотрудники ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России. Далее, при присутствие понятых женщина отказалась от прохождения медэкспертизы на состояние опьянения. За что и получила административный протокол. Отметим, что при этом за подсудимой числилось административное наказание и неснятая и непогашенная судимость.

Так, дерзкая автоледи была признана виновной и получила наказание в виде обязательных работ на срок 460 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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