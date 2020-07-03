В Тульской области 12-летний велосипедист угодил под колеса «ВАЗа»
Ребенок был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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2 июля в 14-45 на улице Коммунистическая в Кимовске произошло ДТП. 72-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ-21043» наехал на велосипедиста, 12-летнего мальчика.
Ребенок, по предварительной информации, выехал на проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспорта. В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU