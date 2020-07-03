На Косой Горе водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика

3 Июль 2020 2020-07-03T11:43:36+03:00

По предварительной информации, ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте

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2 июля в 10-35 на улице М.Горького в поселке Косая Гора произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Toyota Camry» наехал на пешехода, 10-летнего мальчика.

По предварительной информации, ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик получил различные травмы. После оказания помощи медики отпустили его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU