На Косой Горе водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика
По предварительной информации, ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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2 июля в 10-35 на улице М.Горького в поселке Косая Гора произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Toyota Camry» наехал на пешехода, 10-летнего мальчика.
По предварительной информации, ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП мальчик получил различные травмы. После оказания помощи медики отпустили его домой.
ИСТОЧНИК KP.RU