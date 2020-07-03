2020-07-03T11:20:48+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 3 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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Карта распространения коронавируса в Тульской области на 3 июля 2020 годаКарта распространения коронавируса в Тульской области на 3 июля 2020 года
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3 июля стало известно о 72 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 2 713

Донской - 169

Алексинский район - 357

Арсеньевский район - 18

Белевский район - 68

Богородицкий район - 310

Веневский район - 186

Воловский район - 102

Дубенский район - 17

Ефремовский район - 435

Заокский район - 132

Каменский район - 34

Кимовский район - 173

Киреевский район - 447

Куркинский район - 43

р.п. Новогуровский - 23

Новомосковский район - 450

Одоевский район - 29

Плавский район - 101

Суворовский район - 41

Тепло-Огаревский район - 94

Узловский район - 310

Чернский район - 66

Щекинский район - 447

Ясногорский район - 143

ИСТОЧНИК KP.RU

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