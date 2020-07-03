Карта распространения коронавируса в Тульской области на 3 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
3 июля стало известно о 72 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 2 713
Донской - 169
Алексинский район - 357
Арсеньевский район - 18
Белевский район - 68
Богородицкий район - 310
Веневский район - 186
Воловский район - 102
Дубенский район - 17
Ефремовский район - 435
Заокский район - 132
Каменский район - 34
Кимовский район - 173
Киреевский район - 447
Куркинский район - 43
р.п. Новогуровский - 23
Новомосковский район - 450
Одоевский район - 29
Плавский район - 101
Суворовский район - 41
Тепло-Огаревский район - 94
Узловский район - 310
Чернский район - 66
Щекинский район - 447
Ясногорский район - 143
ИСТОЧНИК KP.RU