Житель Тульской области отправится в колонию на 11 лет за контрабанду наркотиков

3 Июль 2020 2020-07-03T10:23:04+03:00

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25-летний житель города Щекино признан виновным в контрабанде наркотиков.

Мужчина в интернете договорился с неизвестным, проживающим в Республике Индия, о покупке через таможенную границу гашиша общей массой 2,7 граммов.

После оплаты «заказа» посылка была отправлена в Россию. Однако почтовое отправление попало в руки сотрудников УФСБ России по Тульской области.

Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU