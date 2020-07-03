Житель Тульской области отправится в колонию на 11 лет за контрабанду наркотиков
Мужчина заказал запрещенные вещества из Индии
Изменить размер текста:
25-летний житель города Щекино признан виновным в контрабанде наркотиков.
Мужчина в интернете договорился с неизвестным, проживающим в Республике Индия, о покупке через таможенную границу гашиша общей массой 2,7 граммов.
После оплаты «заказа» посылка была отправлена в Россию. Однако почтовое отправление попало в руки сотрудников УФСБ России по Тульской области.
Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU