2020-07-03T09:54:49+03:00
Происшествия

В Тульской области нашли четыре взрывоопасных снаряда

Это артиллерийские снаряды калибром 100 мм, 122 мм и 200 мм
Мария ВЛАСОВА
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В п. Дубна были найдены 4 взрывоопасных предмета времен ВОВ. Это артиллерийские снаряды калибром 100 мм, 122 мм и 200 мм. Их обезвредили 2 июля. Работы провела группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Управления противопожарной службы.

Тулякам напоминают: если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку и немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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