3 Июль 2020 2020-07-03T09:42:33+03:00

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В Туле стартовал ремонт постамента памятника В.И. Ленину. Сейчас рабочие демонтируют облицовочные гранитные плиты. Часть из них заменят.

Также планируется укрепить бетонную часть постамента, прочистить дренажную трубу, переложить облицовочные плиты на квадратном основании памятника, очистить скульптуру, заделать дефекты и устранить налет.

Последний раз объект ремонтировали в 2000 году. В прошлом году результаты обследования показали, что постамент памятника находится в ограниченно работоспособном состоянии и нуждается в ремонте.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU