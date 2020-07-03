Погода в Туле 3 июля: переменная облачность, гроза и +28 гралусов
Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба
Фото: Алексей ФОКИН
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3 июля в Туле ожидается переменная облачность, днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный 3-8м/с. При грозе его порывы будут достигать 12-17 м/с.
Воздух прогреется до +28 ºС. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м, во время осадков 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU