2020-07-02T17:57:18+03:00
Звезды

В Тульской области снова проводит экскурсии музея-усадьба "Ясная Поляна"

Теперь на территории Ясной Поляны заработали еще и здания, конюшни и экскурсоводы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области снова проводит экскурсии музея-усадьба "Ясная Поляна"В Тульской области снова проводит экскурсии музея-усадьба "Ясная Поляна"Фото: Алексей ФОКИН
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С завтрашнего дня, 3 июля, музей-усадьба «Ясная Поляна» начинает снова проводить экскурсии. Они будут проходить по заповеднику для групп, в которых не более 5 человек. Со вторника по пятницу в 9:30 будет начинаться первая экскурсия, а в 15:00 — последняя. А вот в выходные дни, субботу и воскресенье, первая экскурсия стартанет в 10:30, а последняя — в 16:00.

Также, с 3 июля, дом Толстого и Флигель Кузминских можно будет посетить самостоятельно, без сопровождения экскурсовода. Однако, вход в музейные здания ограничен. Внутри не могут одновременно находиться свыше 10 человек. Здания открыты со вторника по воскресенье, в будние дни с 9:30 до 16:30, в выходные — с 10:30 до 17:30.

С 3 июля начинает работать еще и конюшня. Так, конные в седле и экипаже будут проходить со вторника по пятницу с 10:00 до 16:00, субботу и воскресенье — с 11:00 до 17:00(в зависимости от погодных условий).

По выходным дням с 10:00 и до 17:00 в Кузне будут проходить мастер-классы от мастеров народного творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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