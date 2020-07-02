2020-07-02T17:54:11+03:00
Происшествия

За сутки жители Тульской области отдали телефонным мошенникам более 700 тысяч рублей

По данным фактам проводятся процессуальные проверки
Мария ВЛАСОВА
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За сутки жители Тульской области отдали телефонным мошенникам более 700 тысяч рублей. От действий преступников пострадали 9 человек.

Неизвестные звонили тулякам по мобильному телефону и под различными предлогами просили сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Туляков призывают быть бдительными при банковских операций и переводе денег на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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