В Тульской области задержали наркоторговца с крупной партией героина

2 Июль 2020 2020-07-02T17:46:56+03:00

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В Новомосковске полицейские задержали ранее судимого 39-летнего гражданина государства Центральной Азии. В этот момент мужчина делал тайники-закладки.

В ходе личного досмотра подозреваемого в присутствии понятых у него изъяли 39 свертков с героином.

Один из них, весом 150 г, мужчина только забрал из такого же тайника. В дальнейшем он собирался его расфасовать на продажу. Остальные 38 свертков были расфасованы по 1 г.

Также полицейские обнаружили 11 закладок, ранее оставленные мужчиной в городе. На съёмной квартире в Узловой - еще 50 г нерасфасованного героина, упаковочный материал и электронные весы.

Задержанный признался в содеянном. В полиции в отношении мужчины за незаконный оборот наркотиков возбуждено и расследуется уголовное дело по статье. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU