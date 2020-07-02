2020-07-02T17:19:40+03:00
Происшествия

Генпрокуратура РФ дала поручение разобраться в причинах гибели двух тульских подростков

Юные туляки погибли, купаясь в водоемах
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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окуратура РФ дала поручение прокурору Тульской области установить причины гибели несовершеннолетних детей на водоёмах в регионе. Отметим, что все дети в момент происшествия находились без присмотра взрослых.

Напомним, что 20 июня в пруду Центрального парка Тулы утонул 15-летний подросток, который на момент трагедии отдыхал со своими друзьями. А 30 июня в водоёме Суворовского района из воды не вынырнула 14-летняя девочка.

- несовершеннолетним стоит здраво рассчитывать собственные силы в момент плавания;

- взрослым необходимо следить за детьми, особенно если они не умеют плавать;

- не купаться в необорудованных для плавания местах (это может привести к травмам);

- не купаться рядом с проходящими лодками, судами и катерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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