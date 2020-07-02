Генпрокуратура РФ дала поручение разобраться в причинах гибели двух тульских подростков
окуратура РФ дала поручение прокурору Тульской области установить причины гибели несовершеннолетних детей на водоёмах в регионе. Отметим, что все дети в момент происшествия находились без присмотра взрослых.
Напомним, что 20 июня в пруду Центрального парка Тулы утонул 15-летний подросток, который на момент трагедии отдыхал со своими друзьями. А 30 июня в водоёме Суворовского района из воды не вынырнула 14-летняя девочка.
- несовершеннолетним стоит здраво рассчитывать собственные силы в момент плавания;
- взрослым необходимо следить за детьми, особенно если они не умеют плавать;
- не купаться в необорудованных для плавания местах (это может привести к травмам);
- не купаться рядом с проходящими лодками, судами и катерами.
ИСТОЧНИК KP.RU