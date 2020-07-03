2020-07-02T17:03:18+03:00
Общество

В тульских парках заработали аттракционы, зооуголок, экзотариум и детские площадки

Публикуем полный список работающих объектов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В тульских парках заработали аттракционы, зооуголок, экзотариум и детские площадкиВ тульских парках заработали аттракционы, зооуголок, экзотариум и детские площадкиФото: Алексей ФОКИН
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С 29 июня в Тульской области был снят новый ряд ограничений, которые были введены ранее в неблагоприятных эпидусловиях. Так, снова во всей красе заработали тульские парки. Однако, на их территории заработало далеко не все. Есть и те объекты и сферы деятельности, которые пока что остались в тени.

Так, по данным тульских парков, на их территории уже работают:

- зооуголок в ЦПКиО. Ежедневно с 10.00 до 20.00,

- комната истории в ЦПКиО,

- экзотариум в ЦПКиО,

- прокат детских электромашинок (находиться на Центральной аллее рядом с детской аллеей аттракционов)

- аттракционно-игровой комплекс в ЦПКиО и Комсомольском парках (ежедневно с 10.00 до 21.00)

- детские площадки в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, а также в Баташевском саду.

Напомним, что на территории парков разрешены и занятия по физической культуре и спорту на открытых площадках:

- мини-футбольных полях,

- плоскостных спортивных сооружениях,

- скейтпарках, воркаут площадках.

Помимо этого, тулякам разрешили посещать пляж Центрального парка и купаться в пруду. Также, на территории Центрального парка уже работает конноспортивный центр. Работает в парках и велопрокат, однако арендующая сторона обязана быть "наряжена" в средства индивидуальной защиты.

В парках открыты и общественные туалеты и площадки для выгула и дрессировки собак. Отметим, что в "запрретной зоне" временно оказались павильон "Детские качалки" в Центральном парке им. П.П. Белоусова, а также парка "Патриот".

ИСТОЧНИК KP.RU

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