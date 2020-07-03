В тульских парках заработали аттракционы, зооуголок, экзотариум и детские площадки
С 29 июня в Тульской области был снят новый ряд ограничений, которые были введены ранее в неблагоприятных эпидусловиях. Так, снова во всей красе заработали тульские парки. Однако, на их территории заработало далеко не все. Есть и те объекты и сферы деятельности, которые пока что остались в тени.
Так, по данным тульских парков, на их территории уже работают:
- зооуголок в ЦПКиО. Ежедневно с 10.00 до 20.00,
- комната истории в ЦПКиО,
- экзотариум в ЦПКиО,
- прокат детских электромашинок (находиться на Центральной аллее рядом с детской аллеей аттракционов)
- аттракционно-игровой комплекс в ЦПКиО и Комсомольском парках (ежедневно с 10.00 до 21.00)
- детские площадки в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, а также в Баташевском саду.
Напомним, что на территории парков разрешены и занятия по физической культуре и спорту на открытых площадках:
- мини-футбольных полях,
- плоскостных спортивных сооружениях,
- скейтпарках, воркаут площадках.
Помимо этого, тулякам разрешили посещать пляж Центрального парка и купаться в пруду. Также, на территории Центрального парка уже работает конноспортивный центр. Работает в парках и велопрокат, однако арендующая сторона обязана быть "наряжена" в средства индивидуальной защиты.
В парках открыты и общественные туалеты и площадки для выгула и дрессировки собак. Отметим, что в "запрретной зоне" временно оказались павильон "Детские качалки" в Центральном парке им. П.П. Белоусова, а также парка "Патриот".
ИСТОЧНИК KP.RU