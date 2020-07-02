В тульских ЗАГСах на церемонии бракосочетания разрешили присутствие гостей

2 Июль 2020 2020-07-02T16:27:52+03:00

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В ЗАГСах Тульской области церемония бракосочетания теперь может проходить в залах торжественной регистрации.Также возможно проведение фотосъемки. Кроме молодоженов на церемонию допускаются гости. Количество приглашенных определяется для каждого органа ЗАГС индивидуально. На это влияет площадь зала при обеспечении социальной дистанции не менее 2 метров.

Например, в ЗАГСе в Туле в Белом зале смогут присутствовать жених и невеста плюс 10 гостей, в Золотом зале – жених и невеста плюс 8 гостей.

Все присутствующие обязаны использовать маски и перчатки.

Несоблюдение требований участниками торжественной церемонии может обернуться для них штрафом.

После проведения каждой церемонии заключения брака будет проводиться санитарная обработка и проветривание помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU