2020-07-02T16:27:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В тульских ЗАГСах на церемонии бракосочетания разрешили присутствие гостей

Также возможно проведение фотосъемки
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ЗАГСах Тульской области церемония бракосочетания теперь может проходить в залах торжественной регистрации.Также возможно проведение фотосъемки. Кроме молодоженов на церемонию допускаются гости. Количество приглашенных определяется для каждого органа ЗАГС индивидуально. На это влияет площадь зала при обеспечении социальной дистанции не менее 2 метров.

Например, в ЗАГСе в Туле в Белом зале смогут присутствовать жених и невеста плюс 10 гостей, в Золотом зале – жених и невеста плюс 8 гостей.

Все присутствующие обязаны использовать маски и перчатки.

Несоблюдение требований участниками торжественной церемонии может обернуться для них штрафом.

После проведения каждой церемонии заключения брака будет проводиться санитарная обработка и проветривание помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генпрокуратура РФ дала поручение разобраться в причинах гибели двух тульских подростков
«Ростелеком» открывает новый контакт-центр в Туле
«Ростелеком» сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения
За сутки жители Тульской области отдали телефонным мошенникам более 700 тысяч рублей
В Тульской области задержали наркоторговца с крупной партией героина
В тульских ЗАГСах на церемонии бракосочетания разрешили присутствие гостей
В Тульской области мужчина украл неисправный экскаватор
Жители Тульской области старше 65 лет могут разблокировать проездные
Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
В Ясной Поляне начнут проводить экскурсии по заповеднику
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 2 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области сиделка за пенсионерами убила свою подопечную обычной тарелкой
Жителя Тульской области в тяжелом состоянии доставили в медучреждение на вертолете
Туляки старше 65 лет снова могут выходить на улицу и гулять в общественных местах
Жители Тульской области выработали свой иммунитет к коронавирусу
Тульские ЗАГСы снова проводят торжества в привычном режиме