В Тульской области мужчина украл неисправный экскаватор
В полиции проводится проверка
Изменить размер текста:
В Заокском районе около въезда в котеджный поселок в районе деревни Велигож неизвестный украл неисправный экскаватор «ЭО 3323О» с 38-летним стажем. Мужчина разрезал экскаватор на части и вывез на грузовике. С заявлением о пропаже обратился в полицию житель Москвы.
Сотрудники полиции по подозрению в совершении кражи установили безработного 35-летнего жителя Ярославской области.
Похищенное имущество изъято. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия
ИСТОЧНИК KP.RU