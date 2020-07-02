В Тульской области мужчина украл неисправный экскаватор

2 Июль 2020 2020-07-02T14:00:40+03:00

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В Заокском районе около въезда в котеджный поселок в районе деревни Велигож неизвестный украл неисправный экскаватор «ЭО 3323О» с 38-летним стажем. Мужчина разрезал экскаватор на части и вывез на грузовике. С заявлением о пропаже обратился в полицию житель Москвы.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении кражи установили безработного 35-летнего жителя Ярославской области.

Похищенное имущество изъято. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия

ИСТОЧНИК KP.RU