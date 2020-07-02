Жители Тульской области старше 65 лет могут разблокировать проездные

2 Июль 2020 2020-07-02T12:16:54+03:00

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В Тульской области отменено ограничение на пользование льготными проездными. Однако для того чтобы жителям старше 65 лет начать ими пользоваться вновь, их необходимо разблокировать.

Это можно сделать в Центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ». Центры Тулы будут работать дополнительно 4 и 5 июля с 09-00 до 16-00.

Туляков при посещении центров просят соблюдать социальную дистанцию и носить маску. Подробную информация можно получить на сайте АО «ОЕИРЦ» и по телефону: +7(4872) 705-507.

Напомним, 30 июня для жителей региона старше 65 лет завершилась обязательная самоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU