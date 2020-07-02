В Ясной Поляне начнут проводить экскурсии по заповеднику

2 Июль 2020 2020-07-02T12:04:36+03:00

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Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" объявил о начале проведения экскурсий по заповеднику. С 3 июля в них смогут принять участие группы численностью не более 5 человек.

Дом Толстого и Флигель Кузминских можно будет посетить без экскурсовода. Вход в музейные здания ограничен; одновременно в каждом из них может находиться не более 10 человек.

В этот же день возобновляет свою работу конюшня. По выходным в Кузне мастера народного творчества проводят мастер-классы.

Начнут работать и филиалы музея. В усадьбах Никольское-Вяземское и Пирогово, в Крапивенском краеведческом музее, а также в музейных комплексах на станциях Козлова Засека и Щекино экскурсии будут проводиться для групп не более 5 человек.

При посещении зданий, а также во время проведения экскурсий по заповеднику необходимо соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU