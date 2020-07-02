Карта распространения коронавируса в Тульской области на 2 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
2 июля стало известно о 74 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 2 682
Донской - 169
Алексинский район - 350
Арсеньевский район - 18
Белевский район - 68
Богородицкий район - 310
Веневский район - 184
Воловский район - 101
Дубенский район - 17
Ефремовский район - 426
Заокский район - 131
Каменский район - 34
Кимовский район - 173
Киреевский район - 446
Куркинский район - 43
р.п. Новогуровский - 23
Новомосковский район - 443
Одоевский район - 29
Плавский район - 99
Суворовский район - 40
Тепло-Огаревский район - 94
Узловский район - 306
Чернский район - 66
Щекинский район - 443
Ясногорский район - 141
ИСТОЧНИК KP.RU