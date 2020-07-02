2020-07-02T11:48:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 2 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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Карта распространения коронавируса в Тульской области на 2 июля 2020 годаКарта распространения коронавируса в Тульской области на 2 июля 2020 года
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2 июля стало известно о 74 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 2 682

Донской - 169

Алексинский район - 350

Арсеньевский район - 18

Белевский район - 68

Богородицкий район - 310

Веневский район - 184

Воловский район - 101

Дубенский район - 17

Ефремовский район - 426

Заокский район - 131

Каменский район - 34

Кимовский район - 173

Киреевский район - 446

Куркинский район - 43

р.п. Новогуровский - 23

Новомосковский район - 443

Одоевский район - 29

Плавский район - 99

Суворовский район - 40

Тепло-Огаревский район - 94

Узловский район - 306

Чернский район - 66

Щекинский район - 443

Ясногорский район - 141

ИСТОЧНИК KP.RU

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