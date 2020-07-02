В Тульской области сиделка за пенсионерами убила свою подопечную обычной тарелкой

2 Июль 2020 2020-07-02T10:30:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заокском районном суде вынесли приговор 47-летней местной жительнице, которая обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия в отношении лица, которое находится в беспомощном состоянии, что повлекло за собой по неосторожности смерть потерпевшего.

Как было установлено судом, обвиняемая ухаживала за пенсионеркой и приходила к ней домой. И вот однажды, 1 марта 2020 года, по какой-то причине женщина взяла тарелку и ударила потерпевшую по голове, после чего нанесла несколько ударов руками. Полученные травмы повлекли смерть пенсионерки, которая скончалась на месте преступления.

Суд признал женщину виновной и назначил ей в наказание 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU