2 Июль 2020 2020-07-02T10:16:05+03:00

Жителя Тульской области в тяжелом состоянии доставили в медучреждение на вертолете Фото: материалы пресс-служб

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Недавно к тяжелобольному жителю Ефремова прилетела санавиация вместе с фельдшером и врачом анестезиологом-реаниматологом. Далее его доставили в тульскую больницу.

В общем количестве за 2020 год в больницы с помощью вертолётов доставили 61 человека, которые нуждались в экстренной помощи. Кабина транспортного средства позволяет перевозить одного пациента в лежачем состоянии и двух — в сидячем. Помимо этого, при экстренной необходимости даже в кабине вертолёта врачи смогут сделать интубацию и сердечно-легочную реанимацию.

Возможности санавиации помогают снизить смертность людей при попадании, к примеру, при ДТП и сердечно-сосудистых патологиях.

ИСТОЧНИК KP.RU