Тульские ЗАГСы снова проводят торжества в привычном режиме
С 29 июня Тульская область снова была освобождена от ранее введённых ограничительных мер из-за коронавируса. Стало известно, что тульские ЗАГСы снова заработают в прежнем режиме а жители региона снова смогут заключать брак полноценно.
Отметим, что ранее тулякам советовали воздержаться от привычных церемоний бракосочетания из-за возникшей эпидемии COVID-19. В здания ЗАГСов можно было попасть только вдвоём со своим избранником, при этом надев защитные медицинские маски и строго соблюдая санитарные правила. Сейчас же все тульские молодожёны могут прийти в ЗАГС на свое торжество без масок и с гостями.
Однако, все ЗАГСы будут работать только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU