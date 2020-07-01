2020-07-01T17:12:21+03:00
Общество

Тульские ЗАГСы снова проводят торжества в привычном режиме

Туляки могут пожениться без масок и в присутствие желанных гостей
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Туляки могут пожениться без масок и в присутствие желанных гостейТуляки могут пожениться без масок и в присутствие желанных гостейФото: Алексей ФОКИН
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С 29 июня Тульская область снова была освобождена от ранее введённых ограничительных мер из-за коронавируса. Стало известно, что тульские ЗАГСы снова заработают в прежнем режиме а жители региона снова смогут заключать брак полноценно.

Отметим, что ранее тулякам советовали воздержаться от привычных церемоний бракосочетания из-за возникшей эпидемии COVID-19. В здания ЗАГСов можно было попасть только вдвоём со своим избранником, при этом надев защитные медицинские маски и строго соблюдая санитарные правила. Сейчас же все тульские молодожёны могут прийти в ЗАГС на свое торжество без масок и с гостями.

Однако, все ЗАГСы будут работать только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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