Жители Тульской области выработали свой иммунитет к коронавирусу
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе, было отмечено, что на протяжении двух недель в Тульской области наблюдается положительная динамика. Она проявляется в том, что число выздоровевших от коронавируса увеличивается, а заболевших — стремительно идёт вниз.
Глава регионального Роспотребнадзора, в свою очередь, доложил, что, по предварительным данным, значительная часть граждан, проживающих на территории Тульской области, выработали у себя природный иммунитет к COVID-19.
Отметим, что всего в области на коронавирус обследовали свыше 140 000 человек. Сама же численность населения в региона составляет 1 466 127 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU