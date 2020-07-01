Жители Тульской области выработали свой иммунитет к коронавирусу

1 Июль 2020 2020-07-01T17:03:13+03:00

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе, было отмечено, что на протяжении двух недель в Тульской области наблюдается положительная динамика. Она проявляется в том, что число выздоровевших от коронавируса увеличивается, а заболевших — стремительно идёт вниз.

Глава регионального Роспотребнадзора, в свою очередь, доложил, что, по предварительным данным, значительная часть граждан, проживающих на территории Тульской области, выработали у себя природный иммунитет к COVID-19.

Отметим, что всего в области на коронавирус обследовали свыше 140 000 человек. Сама же численность населения в региона составляет 1 466 127 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU