Туляки старше 65 лет снова могут выходить на улицу и гулять в общественных местах

1 Июль 2020 2020-07-01T17:01:12+03:00

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В Тульской области свои долгожданные послабления в ограничительных мерах получили и пожилые граждане. Как стало известно 1 июля, туляки старше 65 лет могут больше не сидеть взаперти, а точнее в режиме обязательно самоизоляции. Для них самоизоляция была отменена.

Согласно новым поправкам в Указе «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области», в регионе снимается ряд ограничений. Сюда и попали самоизоляция пожилых граждан, которым «стукнуло» за 65 лет. Отметим, что жители преклонного возраста просидели на самоизоляции с конца марта месяца.

Так «мудрые туляки» теперь могут спокойно выходить на улицу, гулять по городу, но все же соблюдать меры предосторожности. Находясь в общественном месте, необходимо надевать защитную медицинскую маску, а также соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра и придерживаться строгой гигиены рук.

ИСТОЧНИК KP.RU