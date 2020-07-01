В Туле ремонтируют дорогу пересечении улиц Некрасова и Станиславского

1 Июль 2020 2020-07-01T17:01:34+03:00

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1 июля на пересечении улиц Некрасова и Станиславского ремонтируют дорогу методом пневмонабрызга.

На Щекинском шоссе устраняют дефекты откосов насыпи на путепроводе через железнодорожные пути.

На пересечении улиц Белкина и Болдина, а также на улице Некрасова ведется работа под подготовки к ремонту дорожного полотна горячим асфальтом.

Кроме того, чистят ливневку на Красноармейском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU