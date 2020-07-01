2020-07-01T16:54:35+03:00
Общество

В Туле проверили работы по прочистке ливневки на Красноармейском проспекте

В городе прошел объезд улично-дорожной сети
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле представители управления по транспорту и дорожному хозяйству проверили работы по прочистке ливневой канализации на Красноармейском проспекте.

Напомним, 23 июня после ливня вода буквально стояла на проезжей части. Последствия подтопления устраняли городские службы.

В настоящее время проводятся работы по прочистке от иловых масс дождеприемных коллекторов и решеток. На этих работах задействованы три бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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