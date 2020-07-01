В Туле проверили работы по прочистке ливневки на Красноармейском проспекте
В городе прошел объезд улично-дорожной сети
Фото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:
В Туле представители управления по транспорту и дорожному хозяйству проверили работы по прочистке ливневой канализации на Красноармейском проспекте.
Напомним, 23 июня после ливня вода буквально стояла на проезжей части. Последствия подтопления устраняли городские службы.
В настоящее время проводятся работы по прочистке от иловых масс дождеприемных коллекторов и решеток. На этих работах задействованы три бригады.
ИСТОЧНИК KP.RU