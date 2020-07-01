Матч «Арсенал» - «Ахмат» в Туле рассудит Василий Казарцев
Матч «Арсенал» - «Ахмат» в Туле рассудит Василий Казарцев. 40-летний арбитр региональной категории из Санкт-Петербурга.
Василий Казарцев обслуживал в этом чемпионате России одну встречу туляков – матч «Краснодар» - «Арсенал» (2:0). Помогать арбитру будут Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область). Судья VAR Кирилл Левников (Санкт-Петербург), судья AVAR москвич Валентин Мурашов. Инспектирует матч Александр Гончар (Сочи), делегат РПЛ – Дмитрий Солдаткин (Москва).
Напомним, матч «Арсенал» - «Ахмат» Грозный состоится на Центральном стадионе 1 июля в 17.30.
ИСТОЧНИК KP.RU