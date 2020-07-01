1 июля тульский "Арсенал" сыграет с грозненским "Ахматом"
Игра первого круга завершилась ничьей
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1 июля в 17.30 на Центральном стадионе состоится матч «Арсенал» - «Ахмат».
Команды встречаются на поле не в первый раз. Игра в Туле в прошлом сезоне завершилась волевой победой арсенальцев. В матче первого круга текущего чемпионата была зафиксирована ничья.
Исход этой игры пока предопределить сложно. Очки нужны обеим командам. Сейчас "Арсенал" находится на 9 строчке турнирной таблицы, "Ахмат" - на 14.
ИСТОЧНИК KP.RU