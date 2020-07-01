Житель Тульской области после обязательных работ погасил полумиллионный долг по алиментам

1 Июль 2020 2020-07-01T15:15:27+03:00

Мужчина без уважительных причин не платил деньги

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42-летний житель Щекинского района задолжал по алиментам 500 тысяч рублей. Мужчина без уважительных причин не принимал мер по оплате алиментов, официального заработка не имел, в центр занятости населения не обращался.

Такое поведение должника стало основанием для составления судебным приставом протокола по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

После отбытия наказания в виде 50 часов обязательных работ мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU