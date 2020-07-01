Житель Тульской области после обязательных работ погасил полумиллионный долг по алиментам
Мужчина без уважительных причин не платил деньги
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42-летний житель Щекинского района задолжал по алиментам 500 тысяч рублей. Мужчина без уважительных причин не принимал мер по оплате алиментов, официального заработка не имел, в центр занятости населения не обращался.
Такое поведение должника стало основанием для составления судебным приставом протокола по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".
После отбытия наказания в виде 50 часов обязательных работ мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU